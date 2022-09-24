Финляндия запретит въезд российским туристам по любым шенгенским визам

Власти Финляндии в ближайшие дни запретят гражданам РФ въезжать в республику с туристическими целями по любым шенгенским визам. Об этом в пятницу сообщил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто на пресс-конференции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Всем тем, кто пересекает границу с целью туризма, будет запрещен въезд в страну. Это относится как к тем, кто путешествует по шенгенским визам, ранее выданным Финляндией, так и к тем, кто путешествует по шенгенским визам других стран", - приводит слова министра газета Helsingin Sanomat.

Он добавил, что въезд в республику гражданам РФ будет разрешен с целью работы, учебы и посещения родственников, при этом факт владения недвижимостью в стране не будет уважительной причиной для посещения Финляндии. "Например, визы могут выдать путешествующим по семейным обстоятельствам, а также с целью учебы или работы. "Лазейку" для обхода запрета на въезд через владение недвижимостью, скорее всего, закроют", - отметил Хаависто.

Как пояснил глава МИД, "детали итогового решения еще обсуждаются". По его словам, оно будет принято в ближайшие дни, возможно, на следующей неделе.