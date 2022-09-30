В Мексике назвали причину падения вертолета ВМС в июле

Нехватка топлива стала причиной падения вертолета Black Hawk Министерства ВМС Мексики в северо-западном штате Синалоа в июле. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила Генпрокуратура в опубликованном заявлении.

На борту воздушного судна находились 15 человек, участвовавших в поимке наркобарона Рафаэля Каро Кинтеро, 14 из них погибли.

По данным надзорного ведомства, результаты экспертиз опровергли версию о том, что воздушное судно могло быть сбито. "Что касается черного ящика, то компания-производитель, получив и проанализировав содержащуюся в нем информацию, указала, что причиной падения стала нехватка топлива", - говорится в документе.

Силовики задержали Кинтеро в Синалоа 15 июля. В тот же день генпрокурор США Меррик Гарланд заявил о необходимости его немедленной экстрадиции. Власти США многие годы разыскивали наркобарона за похищение, пытки и убийство агента Управления по борьбе с наркотиками Энрике Камарены в 1985 году.

Каро Кинтеро был пойман в Коста-Рике в 1985 году. В 1989 году он был приговорен к 40 годам лишения свободы, после чего длительное время отбывал наказание в Мексике в тюрьмах максимально строгого режима.