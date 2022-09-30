На Филиппинах жертвами тайфуна "Нору" стали 12 человек

Более 911,4 тыс. человек оказались затронуты тайфуном "Нору", обрушившимся 25 сентября на филиппинский остров Лусон. Согласно опубликованному в пятницу отчету Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, жертвами удара стихии стали 12 человек, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным ведомства, 47,8 тыс. перемещенных лиц находятся в 27 эвакуационных центрах. Более 91,1 тыс. человек заранее покинули свои дома. По меньшей мере 52 человека получили различные травмы, шесть числятся пропавшими без вести.

Тайфун повредил более 50 тыс. домов и полностью уничтожил 6,8 тыс. Ущерб, нанесенный 16 инфраструктурным объектам, оценивается в 23,9 млн песо ($409,3 тыс.). В результате удара стихии повреждены 45 дорог и 18 мостов. В 116 городах были зафиксированы перебои в электроснабжении, однако в 72 оно уже восстановлено, в одном муниципалитете остаются проблемы со связью.

Приостановлены занятия в учебных заведениях и работа на предприятиях в 734 и 773 муниципалитетах соответственно. В 35 городах действует режим бедствия. На оказание помощи правительством уже выделено 36,5 млн песо (625,1 тыс. долларов). Ущерб сельскому хозяйству оценивается в 3,07 млрд песо ($52,6 млн).

Супертайфун "Нору" сформировался в западной части Тихого океана и обрушился на Филиппины 25 сентября. Сила ветра в его эпицентре достигала 58 м/с. После прохождения через Филиппины циклон вышел в Южно-Китайское море, откуда направился во Вьетнам, где вызвал сильный ветер и проливные дожди в прибрежных районах центральной части страны.