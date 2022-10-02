Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Другие страны

В Турции спущен на воду корвет "Гетман Иван Мазепа" для украинского флота

Другие страны Материалы 2 октября 2022 23:22 (UTC +04:00)
В Турции спущен на воду корвет "Гетман Иван Мазепа" для украинского флота

Читайте Trend в

В Турции спущен на воду корвет "Гетман Иван Мазепа" для ВМС Украины.

Об этом Зеленская сообщила в Твиттере, передает Trend со ссылкой на Укринформ.

«Имела честь спустить на воду корвет «Гетман Иван Мазепа». Имя для него избрал в 2021 году Президент Владимир Зеленский. Построенный в Турции, он будет служить Украине и станет первым кораблем такого класса в наших Военно-Морских силах», - отметила Зеленская.

Зеленская пожелала корвету попутного ветра, успеха и побед.

Ранее сообщалось, 14 декабря 2020 года бывший украинский министр обороны Андрей Таран подписал с представителями Турции соглашение на передачу технологий строительства корветов в Украине.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости