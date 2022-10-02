В Турции спущен на воду корвет "Гетман Иван Мазепа" для украинского флота

В Турции спущен на воду корвет "Гетман Иван Мазепа" для ВМС Украины.

Об этом Зеленская сообщила в Твиттере, передает Trend со ссылкой на Укринформ.

«Имела честь спустить на воду корвет «Гетман Иван Мазепа». Имя для него избрал в 2021 году Президент Владимир Зеленский. Построенный в Турции, он будет служить Украине и станет первым кораблем такого класса в наших Военно-Морских силах», - отметила Зеленская.

Зеленская пожелала корвету попутного ветра, успеха и побед.

Ранее сообщалось, 14 декабря 2020 года бывший украинский министр обороны Андрей Таран подписал с представителями Турции соглашение на передачу технологий строительства корветов в Украине.