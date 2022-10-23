Куба расследует угон одного из своих самолетов в США

Институт гражданской авиации Кубы проводит расследование угона легкомоторного самолета в Соединенные Штаты гражданином карибской страны. Соответствующее заявление институт распространил в субботу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В пятницу, 21 октября 2022 года, самолет типа Ан-2, принадлежащий Национальной компании авиаперевозок, вылетел с базы в [провинции] Санкти-Спиритус в 07:00 и направился к взлетно-посадочной полосе "Эль-Седро" для проведения сельскохозяйственных фумигационных работ. После выполнения второго полета самолет, пилотируемый капитаном Рубеном Мартинесом Мачадо, не вернулся на взлетно-посадочную полосу, - говорится в заявлении. - СМИ сообщают, что вчера утром самолет прибыл на территорию США, однако на сегодняшний день кубинские органы гражданской авиации не получили официального уведомления от агентств Соединенных Штатов".

Институт назвал произошедшее актом воздушного пиратства, нарушением кубинского воздушного пространства и правил безопасности полетов. "Институт гражданской авиации Кубы продолжает расследование деталей происшествия на основе имеющейся информации", - отмечается в заявлении.