Председатель КНР посетит Эр-Рияд для участия в трех саммитах

Председатель КНР Си Цзиньпин в ближайшее время посетит Эр-Рияд для участия в трех встречах с лидерами арабских государств. Об этом сообщил саудовский министр иностранных дел Фейсал бен Фархан Аль Сауд, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Председатель КНР вскоре посетит Эр-Рияд для проведения трех саммитов", - указал Аль Сауд, слова которого привел саудовский телеканал Al Ekhbariya. Министр пояснил, что в ходе визита Си Цзиньпина состоятся его встречи на высшем уровне с саудовской стороной, с лидерами стран - членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и китайско-арабский саммит.

По словам главы саудовского МИД, Эр-Рияд уделяет "большое внимание предстоящим встречам с участием китайского лидера и работает над завершением [предварительных] договоренностей, чтобы переговоры Си Цзиньпина [в Эр-Рияде] завершились успешно и принесли желаемые результаты". Он также отметил, что отношения между Саудовской Аравией и КНР "основаны на общих принципах и взаимоуважении, что способствует укреплению стабильности в мире".

В конце прошлой недели состоялись переговоры между министром энергетики аравийского королевства Абдель Азизом бен Сальманом Аль Саудом и главой государственного управления по делам энергетики Китая Чжан Цзяньхуа. В ходе переговоров стороны подтвердили готовность сотрудничать для поддержания стабильности на мировом рынке нефти и укреплять взаимодействие сторон для решения задач в этом направлении. Было отмечено, что Саудовская Аравия "является самым надежным партнером и поставщиком нефти в Китай". Саудовский министр и глава госуправления Китая также обсудили продолжение сотрудничества в области мирного использования ядерной энергии, в сферах электроэнергетики и возобновляемых источников энергии.