Президент Южной Кореи призвал Илона Маска инвестировать в страну

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль провел по видеосвязи беседу с главой компании Tesla Илоном Маском, призвав его инвестировать в южнокорейскую экономику. Об этом в среду сообщило агентство Yonhap со ссылкой на офис южнокорейского лидера, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Президент Юн Сок Ёль выслушал планы Маска по строительству "мегазавода" автомобильной компании Tesla в Азии и призвал инвестировать в Республику Корея, указав на преимущество в виде южнокорейской автомобильной отрасли. "Южную Корею рассматриваю как одного из первостепенных кандидатов. Я приму решение, приняв во внимание все инвестиционные условия, включая человеческий ресурс в стране-кандидате, уровень технологий и промышленную экосистему", - привели в администрации президента слова Маска.

"И сейчас Tesla использует множество высококачественных компонентов южнокорейского производства в таких сферах, как автопилот и искусственный интеллект", - добавил Маск. По его словам, в следующем году стоимость приобретенной у южнокорейских компаний продукции превысит $10 млрд. Лидер Южной Кореи также выразил готовность реформировать государственное регулирование инвестиционной сферы в соответствии с мировыми стандартами в случае необходимости.

Юн Сок Ёль также попросил сотрудничать с южнокорейскими компаниями в области космоса. Маск возглавляет компанию SpaceX. Президент должен был встретиться с предпринимателем во время делового форума саммита Группы двадцати, но Илон Маск не приехал в Индонезию, и формат встречи был изменен.