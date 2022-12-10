Правительство Японии может одобрить новую стратегию нацбезопасности 16 декабря

Правительство Японии может одобрить обновленную стратегию национальной безопасности, в которой будет отражена возможность нанесения ударов по потенциальному противнику в случае нападения, ориентировочно 16 декабря. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в субботу агентство Kyodo, ссылаясь на источники.

Япония, как отмечается, в своих базовых документах по безопасности, среди которых также стратегия национальной обороны и среднесрочная программа развития оборонного потенциала, обязуется "придерживаться своей политики в сфере безопасности, ориентированной исключительно на самооборону", и "не становиться военной державой".

В прежние годы правительство Японии придерживалось позиции, согласно которой у страны нет наступательных вооружений, она полагается в этом полностью на своего ключевого союзника - США. Потенциал для нанесения контрудара, как ожидается, будет описан как неизбежная мера самообороны. Предполагается, что она в случае необходимости будет применяться в минимально возможном масштабе для предотвращения ракетной атаки на Японию.

При этом Япония планирует координировать свои действия при нанесении контрудара с США, что также планируется зафиксировать в документах. Вместе с тем возможность нанесения удара по нападавшему, как ожидается, появится при ряде условий, в частности если нападению подвергнется Япония или близкая ей страна, что поставит под угрозу выживание Японии, а других вариантов, кроме применения силы, не будет. Любое применение силы при этом должно быть сведено к минимуму.

На срок с 2023 по 2027 год планируется выделить на оборону 43 трлн иен (около $319 млрд), что примерно в полтора раза больше по сравнению с прежней пятилеткой. К 2027 году ежегодные расходы по этой статье должны быть доведены до 2% ВВП, что примерно вдвое больше, чем сейчас.