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Япония и США договорились распределить роли в сфере обороны

Другие страны Материалы 12 января 2023 05:18 (UTC +04:00)
Япония и США договорились распределить роли в сфере обороны

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Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил в четверг на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам состоявшихся переговоров руководителей оборонных и дипломатических ведомств США и Японии в формате "два плюс два", что власти двух стран договорились распределить роли с учетом принятой ранее обновленной японской стратегии национальной безопасности, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы условились, что необходимо распределить роли и стоящие перед нами задачи. Мы договорились продвигать инициативы в сфере обеспечения возможностей нанесения контрударов противнику, усиления взаимодействия в космосе и киберпространстве, а также сотрудничество по вопросам разработки оборудования и технологий, - заявил Хамада. - Кроме того, мы приняли решение продолжить развивать отношения с нашими партнерами, включая Австралию, Республику Корея, страны АСЕАН и Европы".

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