Канада может передать Украине четыре танка Leopard

Канада может присоединиться к “танковой коалиции”, передав Украине четыре танка Leopard 2. Как сообщает Trend со ссылкой на Укринформ, об этом ссылаясь на собственные источники пишет CBC News.

По словам высокопоставленных источников, Канада рассматривает возможность передачи Украине четырех танков Leopard 2, но решение еще не было принято, - говорится в материале.

Отмечается, что объявление о передаче танков может быть сделано уже в четверг. “Один собеседник рассказал, что Канада, вероятно, передаст Украине модель танка А4 – старейшую из имеющихся у вооруженных сил страны. Канада купила А4 у Нидерландов во время войны в Афганистане”, – уточняет издание.

В то же время Джастин Трюдо в среду не стал брать обязательств по передаче танков.

"Сегодня никаких объявлений я делать не буду, но уверяю, что мы очень тщательно рассматриваем, что еще можем сделать для помощи Украине", - ответил премьер-министр на вопрос о возможности вхождения Канады в "танковую коалицию".