В ООН считают, что санкции против Венесуэлы усугубили экономический кризис в стране

Санкции, введенные против Венесуэлы, усугубили экономический кризис в этой стране и стали препятствием для реализации прав человека. Об этом заявил по завершении визита в республику верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. Текст его заявления распространила в Женеве в субботу вечером пресс-служба Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам Тюрка, венесуэльский экономический кризис возник раньше принятия санкций против Каракаса. Вместе с тем, констатировал он, "ясно, что секторальные санкции, действующие с августа 2017 года, усугубили экономический кризис и стали помехой для прав человека".

Верховный комиссар напомнил, что УВКПЧ "неоднократно рекомендовало государствам - членам ООН приостановить или отменить меры, которые наносят ущерб правам человека и ухудшают гуманитарную ситуацию". Этот призыв, отметил он, касается односторонних принудительных мер, действующих не только против Венесуэлы, но и против других стран.

Тюрк сообщил, что в ходе его встреч в Венесуэле во время нынешнего визита собеседники, включая представителей гуманитарных организаций и агентств ООН, рассказали ему о том, что санкции сказываются на "наиболее уязвимых слоях населения" и создают "препятствия для восстановления и развития страны". Собеседники говорили, в частности, о трудностях с продуктами и лекарствами, а также о тревоге и депрессии, связанной с опасениями "еще больше залезть в долги ради выживания".

В ходе визита в Венесуэлу Фолькер Тюрк встретился с президентом этой страны Николасом Мадуро, другими официальными лицами, а также с более чем 125 представителями общественных организаций и правозащитниками.

Венесуэла в последние годы переживает социально-экономический кризис, сопровождающийся высокой инфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости. В 2020 году рост цен составил 2 959,8%, в 2021 году - 686,4%. В начале января 2022 года президент Мадуро заявил, что "Венесуэла выходит из состояния гиперинфляции".