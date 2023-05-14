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В Таиланде началось голосование на парламентских выборах

Другие страны Материалы 14 мая 2023 05:21 (UTC +04:00)
В Таиланде началось голосование на парламентских выборах

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Голосование на парламентских выборах началось в воскресенье в Таиланде. Избирательные участки будут работать до 17:00 по местному времени, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Специалисты ожидают, что большую часть голосов может получить оппозиционная партия "Для тайцев" с Пхетхонгтхан Чинават в качестве кандидата в премьеры, дочерью бывшего главы правительства Таксина Чинавата. Вместе с тем эксперты считают, что добиться убедительной победы этой партии будет сложно из-за политического объединения "Движение вперед", созданного после роспуска популярной среди молодежи Партии будущего.

В этот раз действующий глава правительства Прают Чан-Оча представляет партию "Объединенная таиландская нация", возникшую из также участвующей в выборах "Народной государственной силы".

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