ОИС проведет чрезвычайную сессию

БАКУ /Trend/ - Организация исламского сотрудничества (ОИС) проведет 31 июля чрезвычайную сессию Совета министров иностранных дел государств-членов в виртуальном формате.

Как сообщает Trend со ссылкой на сайт организации, сессия будет проведена по просьбе Королевства Саудовская Аравия – председателя 14-го Исламского саммита.

На сессии министры исламских стран обсудят неоднократные случаи оскорбления и сожжения экземпляров священного Корана в Швеции и Дании.

Ожидается, что на сессии генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хисейн Брахим Таха выступит с обращением к странам мира.