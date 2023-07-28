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ОИС проведет чрезвычайную сессию

Другие страны Материалы 28 июля 2023 08:11 (UTC +04:00)
ОИС проведет чрезвычайную сессию

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Организация исламского сотрудничества (ОИС) проведет 31 июля чрезвычайную сессию Совета министров иностранных дел государств-членов в виртуальном формате.

Как сообщает Trend со ссылкой на сайт организации, сессия будет проведена по просьбе Королевства Саудовская Аравия – председателя 14-го Исламского саммита.

На сессии министры исламских стран обсудят неоднократные случаи оскорбления и сожжения экземпляров священного Корана в Швеции и Дании.

Ожидается, что на сессии генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хисейн Брахим Таха выступит с обращением к странам мира.

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