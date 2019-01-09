Новых легковых автомобилей в России в 2018 году продали на 2,38 трлн рублей

9 января 2019 14:42 (UTC+04:00)

Объем рынка новых легковых автомобилей в России за 2018 год составил чуть более 2,38 трлн рублей, что превышает рекорд 2013 года. Такие данные приводятся в сообщении агентства "Автостат", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Согласно предварительной оценке, емкость российского рынка новых легковых автомобилей в 2018 году составила чуть более 2,38 трлн рублей, - отмечают в агентстве. - Таким образом, этот показатель впервые превысил докризисный уровень".

В 2012 году, напоминают в "Автостате", когда в России было продано рекордное количество автомобилей, объем рынка составлял 2,34 трлн рублей. В 2013-м он вышел на свой пик (2,37 трлн рублей), а в 2014 году снова снизился, до 2,34 трлн рублей.

Как отмечают эксперты "Автостата", объем рынка вырос исключительно за счет роста средневзвешенной цены автомобиля. Так, за последние пять лет (с начала 2014 года) она выросла на 57%, в то время как продажи машин за этот период в стране упали на 36%.

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