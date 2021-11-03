В России зафиксировали 1 189 смертей из-за коронавируса за сутки

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 189 против 1 178 днем ранее, до 242 060. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В абсолютном выражении прирост стал максимальным с начала пандемии, предыдущий максимум был зарегистрирован во вторник.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,8%, следует из данных штаба.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 40 443, до 8 633 643. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,47%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 32 807, до 7 445 438. Это максимальное значение с начала пандемии, следует из данных штаба.

Доля выписанных пациентов, согласно информации штаба, снизилась до 86,2% от общего числа заразившихся.