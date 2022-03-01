Постпред РФ назвал неправомерным решение не допустить Лаврова на сессию СПЧ ООН в Женеве

Решение о недопущении министра иностранных дел России Сергея Лаврова на сессию Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве является неправомерным и контрпродуктивным. Об этом заявил постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов в интервью газете "Известия", опубликованном во вторник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы работали с Секретариатом ООН, поскольку это ооновское мероприятие и оно никаким образом не попадает под двусторонние отношения с другими государствами, в том числе европейскими. Решение о недопущении министра неправомерно. Мы об этом заявили и считаем, что оно также контрпродуктивно, поскольку не позволяет донести позицию российской стороны по важным вопросам, которые стоят на повестке дня, в частности Совета по правам человека ООН", - рассказал он газете.

Визит главы МИД России Сергея Лаврова в Женеву для участия в сессии Совета ООН по правам человека и Конференции по разоружению был запланирован на 28 февраля - 1 марта. Однако, как стало известно ранее, визит был отменен из-за запрета со стороны ряда государств Евросоюза на пролет его самолета в их воздушном пространстве.

Как отметил Гатилов, Россия со своей стороны предпринимала попытки для того, чтобы это решение в отношении министра было отменено.

Первой свое воздушное пространство для российских самолетов в ночь на 25 февраля закрыла Великобритания. 27 февраля министры иностранных дел 27 стран Евросоюза одобрили полное закрытие воздушного пространства сообщества для самолетов РФ.

Исключение России из комиссии по правам человека ООН

Гатилов заявил, что пока возможность исключения России из комиссии по правам человека ООН не обсуждается.

"Пока об этом речи не идет, хотя любое развитие событий возможно", - сказал он.

Он добавил, что лишение любого государства участвовать в работе международных организаций и механизмов контрпродуктивно.