Скидка на российскую нефть Urals сократилась до $20 за баррель

Скидка на российскую экспортную нефть Urals по сравнению с нефтью марки Brent уменьшилась до $20 за баррель на фоне подешевевшего фрахта судов. Об этом сообщил заместитель генерального директора Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго России Денис Дерюшкин в ходе выступления на Международном Байкальском риск-форуме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Дерюшкин отметил, что еще пару месяцев назад скидка на российскую нефти составляла почти $40 за баррель. По его словам, это было вызвано подорожавшим фрахтом судов с российским сырьем, отсутствием страхования сделок и отсутствием желания со стороны банков предоставлять аккредитивы. "Сегодня в связи с тем, что фрахт немного упал и все-таки находятся альтернативные потребители, дисконт на Urals составляет уже не $40, а $20 [за баррель]. По-прежнему это существенный дисконт, существенный удар по экономике добывающих компаний, но в целом это пока комфортные реалии, в которых можно существовать", - сказал он.