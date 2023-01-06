Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Россия

В Махачкале после наезда автомобиля погиб экс-премьер правительства Дагестана

Россия Материалы 6 января 2023 04:01 (UTC +04:00)
В Махачкале после наезда автомобиля погиб экс-премьер правительства Дагестана

Читайте Trend в

Автомобиль ВАЗ насмерть сбил на дороге в Махачкале 61-летнего мужчину, сообщили в пятницу в МВД Дагестана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, погибшим оказался Магомед Абдуллаев - бывший председатель правительства Дагестана.

"В Махачкале на улице Магомеда Гаджиева 55-летний житель Кизилюрта, управляя автомобилем ВАЗ-21214, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход, 61-летний местный житель, был доставлен в больницу, где в последующем скончался от полученных тяжких телесных повреждений", - сказали агентству в МВД.

По информации собеседника агентства в правоохранительных органах, погиб Магомед Абдуллаев, который с 20 февраля 2010 года по 30 января 2013 года занимал должность председателя правительства Республики Дагестан.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости