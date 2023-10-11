В России вырос размер пошлины на экспорт пшеницы

БАКУ /Trend/ - Начиная с 11 октября, ставка пошлины на экспорт пшеницы из России составляет 5,224 тысячи рублей за тонну, в сравнении с предыдущей неделей, когда она составляла 4,564,6 рублей за тонну, говорится в сообщении Минсельхоза, передает Trend.

Согласно информации, ставка пошлины увеличилась на 14,4 процента.

Сообщается, что пошлина на ячмень снизилась до 1,166,1 рубля за тонну с предыдущих 1,251,1 рубля, а пошлина на кукурузу увеличилась до 3,120,8 рубля за тонну с предыдущих 2,853,8 рубля за тонну.

Уровень пошлин был расчетен на основе индикативных цен, в частности, $248,8 за тонну для пшеницы (по сравнению с $244,5 на предыдущей неделе), $178,4 для ячменя и $206,8 для кукурузы.

Эти ставки пошлин будут действовать до 17 октября включительно.