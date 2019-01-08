В связи с снегопадом в Турции продолжается отмена морских рейсов

БАКУ/Trend/ - В связи с сильным снегопадом, который продолжается уже второй день, в Стамбуле вновь отменены морские рейсы.
Об этом во вторник пишет Trend со ссылкой на Организацию по управлению морским транспортом Турции.
В сообщении отмечается, что Морские рейсы также отменены в провинции Бурса.
Отметим, что накануне в Стамбуле и в провинции Бурса также были отменены морские рейсы.
Напомним, что накануне из-за сильного снегопада в Стамбуле также был отменен ряд авиарейсов.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
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