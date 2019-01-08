В связи с снегопадом в Турции продолжается отмена морских рейсов

8 января 2019 09:08 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В связи с сильным снегопадом, который продолжается уже второй день, в Стамбуле вновь отменены морские рейсы.

Об этом во вторник пишет Trend со ссылкой на Организацию по управлению морским транспортом Турции.

В сообщении отмечается, что Морские рейсы также отменены в провинции Бурса.

Отметим, что накануне в Стамбуле и в провинции Бурса также были отменены морские рейсы.

Напомним, что накануне из-за сильного снегопада в Стамбуле также был отменен ряд авиарейсов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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