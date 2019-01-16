В Турции из-за снегопада вновь отменены морские рейсы

16 января 2019 09:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи со снегопадом, который продолжается уже в течение недели, в Стамбуле вновь отменены морские рейсы, сообщает в среду Trend со ссылкой на Организацию по управлению морским транспортом Турции.

В сообщении отмечается, что морские рейсы также отменены в провинции Бурса.

Напомним, что в ряде провинций Турции толщина снежного покрова превышает полтора метра. В последний раз морские рейсы в Стамбуле и в Бурсе были отменены 10 января этого года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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