Попытки давления Армении на Турцию обречены на провал - администрация президента

24 апреля 2019 12:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Все попытки давления Армении и армянской диаспоры на Турцию с использованием парламентов ряда западных стран обречены на провал. Об этом сказали Trend в среду в администрации президента Турции.

Было отмечено, что Армения не в состоянии оказывать давление на Турцию выдумками о так называемом «геноциде».

Армения не может предъявить никаких доказательств того, что события 1915 года были "геноцидом армян", сказали в администрации президента Турции.

То, что парламенты ряда западных стран воспринимают события 1915 года как «геноцид армян», сильно мешает тому, чтобы вскрылась истина о событиях того периода.

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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