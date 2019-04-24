Попытки давления Армении на Турцию обречены на провал - администрация президента

БАКУ /Trend/ - Все попытки давления Армении и армянской диаспоры на Турцию с использованием парламентов ряда западных стран обречены на провал. Об этом сказали Trend в среду в администрации президента Турции.

Было отмечено, что Армения не в состоянии оказывать давление на Турцию выдумками о так называемом «геноциде».

Армения не может предъявить никаких доказательств того, что события 1915 года были "геноцидом армян", сказали в администрации президента Турции.

То, что парламенты ряда западных стран воспринимают события 1915 года как «геноцид армян», сильно мешает тому, чтобы вскрылась истина о событиях того периода.

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.