В Стамбуле конфисковано свыше $1 млн фальшивых долларов

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле конфисковано 1,2 миллиона фальшивых долларов США, пишет Trend во вторник со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что конфискованная сумма состояла из 100 долларовых купюр.
Также сообщается, что в ходе операции задержаны четыре человека.
Отметим, что седьмого мая в Стамбуле было конфисковано два миллионов фальшивых долларов США, также 100 долларовыми купюрами.
Фальшивые купюры были отпечатаны настолько профессионально, что ряд платежных терминалов не опознавал поддельные банкноты.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
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