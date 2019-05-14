В Стамбуле конфисковано свыше $1 млн фальшивых долларов

14 мая 2019 15:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле конфисковано 1,2 миллиона фальшивых долларов США, пишет Trend во вторник со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что конфискованная сумма состояла из 100 долларовых купюр.

Также сообщается, что в ходе операции задержаны четыре человека.

Отметим, что седьмого мая в Стамбуле было конфисковано два миллионов фальшивых долларов США, также 100 долларовыми купюрами.

Фальшивые купюры были отпечатаны настолько профессионально, что ряд платежных терминалов не опознавал поддельные банкноты.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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