Турция не блефует по поводу открытия границ с Европой для сирийских беженцев – вице-президент

БАКУ /Trend/ - Турция не блефует по поводу открытия границ с Европой для сирийских беженцев, сказал вице-президент Турции Фуат Октай. Об этом пишет в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Он отметил, что Турция не обязана ради безопасности Европы держать у себя сирийских беженцев.

По словам Октая, Турция больше не будет удерживать сирийских беженцев, которые намереваются проникнуть в Европу.

Отметим что накануне, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал что, если Запад не будет содействовать созданию зоны безопасности на севере Сирии, Анкара откроет для сирийских беженцев границы Турции с Европой .

По словам Эрдогана, Запад на словах одобряет создание зоны безопасности, но на деле никак этому не способствует.

Он добавил, что на сирийские территории, освобождённые турецкими ВС от террористов, были переправлены из Турции 350 тысяч сирийских беженцев.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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