В сентябре Стамбул лидировал по числу используемых в Турции автомобилей

6 ноября 2019 10:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В сентябре 2019 года больше всего автомобилей в Турции эксплуатировалось в Стамбуле, сообщает Trend со ссылкой на институт статистики Турции (TUIK).

За указанный период процентное соотношение автомобилей в Стамбуле относительно показателя по всей стране составило 32,1 процента.

"Данный показатель по Измиру за указанный период составил 5,9 процента, по Анкаре - 8,1 процента, по Анталье - 4,6 процента", - говорится в сообщении.

Согласно информации, 49,3 процента автомобилей приходятся на долю других городов.

По итогам сентября 2019 года, количество используемых в Турции транспортных средств выросло на 16 процентов по сравнению с сентябрем 2018 года, составив 23,132 миллиона единиц.

За отчетный период доля легковых автомобилей составила 54,1 процента, грузовиков - 16,4 процента, мотоциклов – 14,3 процента, тракторов – 8,2 процента, а 7 процентов приходятся на долю других транспортных средств.

13,2 процента используемых транспортных средств пришлись на долю компании Renault, 10,4 процента - Fiat, 14,3 процента - Volkswagen, 4,9 процента - Honda.

57,2 процента пришлись на долю других автомобильных марок.

Турция занимает шестое место в Европе по производству автомобилей. В стране осуществляется сборка автомобилей марок Ford, FIAT, Renault, Toyota, Honda, Opel, Hyundai, Mercedes-Benz и MAN. Кроме того, в Турции производятся и автобусы местных марок - BMC, Temsa и Otokar

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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