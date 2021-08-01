Лесные пожары в трех провинциях Турции взяты под контроль
БАКУ /Trend/ - Два лесных пожара в районе Силифке провинции Мерсин взяты под контроль, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, пожары в районе Газипаша провинции Анталья и районе Бодрум провинции Мугла также были взяты под контроль.
Работы по тушению пожара продолжаются.
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