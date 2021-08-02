В Турции вырос совокупный капитал грузинских компаний

БАКУ /Trend/ - В январе – июне 2021 года регистрацию в Турции прошли 16 компаний с грузинским капиталом, что на восемь меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Об этом сообщили Trend в Торгово-промышленной палате Турции (TOBB).

Совокупный капитал компаний с грузинским капиталом, зарегистрированных в Турции в январе - июне, составил 3,975 миллиона турецких лир, в то время как в аналогичном периоде 2020 года этот показатель составил 391 тысячу турецких лир.

В указанный период больше всего компаний с грузинским капиталом было зарегистрировано в Стамбуле – 12. Их совокупный капитал составил 2,2 миллиона турецких лир.

Из общего числа зарегистрированных компаний одна работает в строительной сфере, семь - в оптовой и розничной торговле, две - в области транспорта и логистики.

"Остальные компании с грузинским капиталом задействованы в других секторах экономики", – сказали в TOBB.

Совокупный капитал зарегистрированных в отчетный период семи компаний в сфере оптовой и розничной торговли составил 1,965 миллиона турецких лир.

Официальный курс на 23 июля составляет 8,5252TL/1USD.

(Редактор: Константин Шапиро)