Лесные пожары в турецкой Анталье локализованы

БАКУ /Trend/ - В провинции Анталья на юге Турции локализованы лесные пожары, бушующие последние 10 дней.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.

По его словам, на протяжении этого времени в провинции принимались меры по тушению 21 очага возгорания.

Отметим, что в результате лесных пожаров в районе Манавгат Антальи погибли семь человек.

В настоящее время пожары бушуют в четырех провинциях Турции.

(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)