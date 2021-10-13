Сколько объектов недвижимости приобрели граждане Азербайджана в Турции с начала года?

БАКУ /Trend/ - Граждане Азербайджана в январе - сентябре 2021 года приобрели в Турции 1 020 объектов недвижимости, что на 137 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на Государственный орган Турции по делам земельного кадастра и купле-продажи недвижимости.

В сентябре граждане Азербайджана приобрели в Турции 162 объекта недвижимости, что на 21 меньше, чем в сентябре 2020 года.

В сентябре в Турции были проданы 147 143 объекта недвижимости, что на 7,6 процента больше по сравнению с сентябрем 2020 года.

В указанном месяце иностранцы приобрели в Турции 6 630 объектов недвижимости, что на 25,8 процента больше по сравнению с сентябрем 2020 года.

Отметим, что в прошлом году граждане Азербайджана приобрели в Турции 1 279 объектов недвижимости.

(Редактор: Натаван Эфендиева)