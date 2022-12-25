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В Турции обсудят подключение месторождения в Черном море к национальной газовой системе

Турция Материалы 25 декабря 2022 22:31 (UTC +04:00)
В Турции обсудят подключение месторождения в Черном море к национальной газовой системе

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БАКУ /Trend/ - Правительство Турции завтра обсудит подключение нового газового месторождения в Черном море к национальной газовой системе.

Как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, об этом говорится в воскресенье в программе последнего в 2022 году заседания кабинета министров под председательством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, которое состоится 26 декабря.

В ходе заседания министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез расскажет о развитии ситуации с черноморским газом.

Также ожидается, что на заседании будут обсуждаться шаги, которые будут предприняты в новом году во многих сферах, в частности, в сфере экономики, внешней политики и борьбы с терроризмом.

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