В турецкой Адане завершили спасательную операцию

Поисково-спасательная операция после землетрясений вслед за провинциями Килис и Шанлыурфа завершилась в понедельник в провинции Адана. Об этом сообщил на своей странице в Twitter глава Минсельхоза Турции Вахит Киришчи, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"В нашей Адане завершилась поисково-спасательная операция. Мы вытащили из-под обломков 34 наших гражданина, 418 граждан погибли", - написал он.

Адана стала одной из наименее пострадавших в результате землетрясений провинций Турции. Там также есть разрушенные многоквартирные дома, под обломками которых оказались люди, но по сравнению с бедствием в Кахраманмараше, Адыямане и Хатае этот регион понес гораздо меньшие потери.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 31 643 человек.