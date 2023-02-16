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Жительницу Кахраманмараша спасли на 258-й час после землетрясения

Турция Материалы 16 февраля 2023 23:37 (UTC +04:00)
Жительницу Кахраманмараша спасли на 258-й час после землетрясения

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БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Кахраманмараш на 258-й час после разрушительного землетрясения спасли 42-летнюю Неслихан Кылыч, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

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