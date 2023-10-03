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ВС Турции нанесли авиационные удары по базам РПК в Ираке

Турция Материалы 3 октября 2023 23:24 (UTC +04:00)
ВС Турции нанесли авиационные удары по базам РПК в Ираке

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - ВС Турции нанесли авиационные удары по базам РПК в Ираке, передает Trend.

«В целях ликвидации террористических угроз, а также для обеспечения безопасности границ Турции, 3 октября 2023 г. в 20.00 в соответствии с правом на самооборону, вытекающим из статьи 51 Устава ООН, были нанесены авиаудары по объектам террористов в районах Метина, Хакурк, Кандиль, Асос и Гара на севере Ирака.

Уничтожено в общей сложности 16 военных объектов, состоящих из пещер, убежищ, бункеров, укрытий и складов, используемых террористами РПК. В результате точечных ударов исключительно по военным целям нейтрализовано большое количество террористов», - отмечается в сообщении министерства национальной обороны Турции.

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