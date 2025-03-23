В Турции опровергли информацию о прекращении трансляций по указанию совета радио и телевидения

БАКУ /Trend/ - Центр по борьбе с дезинформацией Управления коммуникаций администрации президента Турции опроверг утверждение о том, что «все прямые трансляции на телевидении были прекращены по указанию Высшего совета радио и телевидения».

Как передает Trend, об этом говорится в заявлении Центра, опубликованного в соцсетях.

Сообщается, что утверждение о том, что «все прямые трансляции на телевидении были прекращены по приказу Высшего совета радио и телевидения», опубликованное в некоторых СМИ и распространенное в социальных сетях, не соответствует действительности.

"Высший совет по радио и телевидению (RTÜK) напомнил, что в соответствии со статьей 8 Закона № 6112 «к вещательным организациям, которые ведут вещание вне рамок закона, призывают общественность выйти на улицы, людям, которые делают заявления от имени незаконных организаций, занимаются предвзятым вещанием, противоречащим правам личности, а также включают заявления и передачи, оскорбляющие и угрожающие государственным деятелям, членам судебных органов, проводящим расследования, сотрудникам служб безопасности и правоохранительных органов, могут быть применены наказания, включая долгосрочное приостановление вещания и отзыв лицензий».

В заявлении напоминается, что предупреждение RTÜK заключалось не в прекращении прямых трансляций, а в соблюдении положений вышеупомянутого закона.

«Не обращайте внимание на необоснованные заявления, направленные на манипулирование общественным мнением».