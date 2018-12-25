Трамп одобрил контракт на новый участок стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп сообщил, что утвердил контракт на строительство еще одного участка стены на границе с Мексикой протяженностью около 185 километров, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я нахожусь в Овальном кабинете и только что выдал (разрешение - ред.) на контракт на еще один большой 115-мильный участок стены в Техасе. Мы уже строим и ремонтируем много миль этой стены, некоторые (участки - ред.) завершены. Демократы должны прекратить закрытие (федерального правительства - ред.) и профинансировать до конца (строительство стены - ред.). Миллиарды долларов и жизни будут сохранены!", - написал Трамп в Twitter.

Федеральное правительство США частично остановило работу 22 декабря из-за того, что конгресс не успел согласовать новый бюджет. Трамп на намерен подписывать бюджет, если он не будет включать финансирование стены на границе с Мексикой, демократы не готовы поддержать документ с такими тратами.

Президент демонстрирует в этом вопросе принципиальность. Он решил не уезжать на свою виллу во Флориде на Рождество, а остаться в Вашингтоне, чтобы когда бюджет будет принят - сразу подписать его. При этом следующее заседание сената США, которому предстоит утвердить бюджет, состоится только 27 декабря, а 24 и 25 декабря объявлены в стране выходными днями.

В итоге единственным известным общественности практическим результатом от пребывания Трампа в Белом доме на данный момент стали более десяти его твитов. Большинство из них посвящены теме бюджета, стены, противостоянию с демократами. В одной из записей он даже пожалел себя за то, что сидит "совсем один" в резиденции. Дополняет печальную картину рождественского сочельника для Трампа потухшая елка на лужайке у Белого дома – несколько дней назад гирлянду повредил хулиган, забравшийся на дерево, а на починку теперь нет денег из-за закрытия правительства.

Республиканцы располагают в сенате минимальным большинством, которого недостаточно, чтобы набрать необходимые 60 голосов из 100 для утверждения временного бюджета. В ночь на 22 декабря истек срок действия семи законов, финансирующих федеральное правительство. Без одобренного конгрессом финансирования остались госдепартамент, минюст, министерства внутренней безопасности, сельского хозяйства, транспорта, а также ряд других ведомств. По закону они должны существенно сократить работу, отправив часть сотрудников в вынужденные отпуска.

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