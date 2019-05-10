Пентагон переведет более $1,5 млрд на строительство стены на границе с Мексикой

10 мая 2019 23:03 (UTC+04:00)

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил трансфер в размере $1,5 млрд для возведения участка стены протяженностью более 128 км на границе с Мексикой. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в пятницу сообщило агентство Reuters.

Как отмечается, $600 млн из этой суммы предназначались для поддержки сил безопасности Афганистана.

Шанахан отметил, что пограничную зону США охраняют более 4 тыс. военных и 19 самолетов.

10 апреля Пентагон заключил контракты на строительство стены на границе с Мексикой почти на $1 млрд.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США ввели санкции против двух венесуэльских компаний и двух танкеров
США 10 мая 21:05
Международное сообщество само рассудит, где правда, а где ложь -- МИД КНР об очередных америкаснких нападках на инициативу "Пояс и путь"
Китай 10 мая 17:18
Госдеп анонсировал встречу Помпео и Путина
В мире 10 мая 16:58
США испытали баллистическую ракету Trident II
В мире 10 мая 16:38
Правительство Великобритании надеется, что США и КНР смогут избежать обострения отношений
В мире 10 мая 15:32
В КСИР заявили, что Иран не будет вести переговоры с США
В мире 10 мая 13:09
Лента новостей
Лаша Дарсалия возглавит комиссию по демаркации границы между Грузией и Азербайджаном
Грузия 00:12
Цукерберг и Макрон обсудили "новые нормы" интернета
В мире 00:07
В Чечне произошел взрыв на газовой заправке
В мире 00:06
Военная продукция Азербайджана будет представлена на международной выставке в Минске
Азербайджан 10 мая 23:41
Джавид Гурбанов: Азербайджан превращается в крупный транзитный и логистический центр
Экономика 10 мая 23:23
ОАО "Азеришыг" перешло на усиленный режим работы в связи с резким ухудшением погоды
Общество 10 мая 23:16
Бакинская фондовая биржа проведет аукцион по размещению ипотечных облигаций
Финансы 10 мая 22:56
Долговой портфель крупного коллекторского агентства в Азербайджане значительно сократится
Бизнес 10 мая 22:53
Bild: Турция может отказаться от приобретения у России С-400
Турция 10 мая 22:47