В США арестовали мужчину, угрожавшего отрезать головы сенаторам

7 июня 2019 03:31 (UTC+04:00)

Суд американского штата Юта арестовал мужчину, который за последние 13 месяцев мог совершить более двух тысяч телефонных звонков в конгресс, часть которых содержала угрозы парламентариям, сообщает в пятницу газета Salt Lake Tribune, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным обвинения, первую угрозу 54-летний Скотт Брайан Хейвен озвучил в мае 2018 года, когда грозился отрезать головы двум сенаторам. Только в тот день он позвонил на Капитолийский холм 32 раза. Имена этих сенаторов не называются, однако газета пишет, что в общей сложности он упоминал пятерых конгрессменов, пятерых сенаторов и бывшего госсекретаря Джона Керри.

Пока ему вменяется один эпизод угрозы нанесения вреда здоровью. Это грозит ему сроком до пяти лет и штрафом в 250 тысяч долларов.

Судья счел задержанного во вторник подозреваемого представляющим опасность для общества и постановил задержать его на время рассмотрения дела.

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