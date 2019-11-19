США восстанавливают с 15 декабря свои санкции в отношении объекта в Фордо в Иране

19 ноября 2019 01:09 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты восстанавливают с 15 декабря свои односторонние санкции в отношении иранского объекта по обогащению урана в Фордо. Об этом заявил в понедельник госсекретарь США Майкл Помпео, выступая на брифинге для журналистов в Госдепартаменте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент [Ирана Хасан] Роухани недавно объявил, что Иран начинает деятельность по обогащению урана на объекте в Фордо. В связи с этим США с 15 декабря 2019 года отменяют исключения из санкций, касающиеся ядерного объекта в Фордо", - отметил дипломат.

"Надлежащий объем обогащенного урана у крупнейшего в мире государства - спонсора терроризма [должен быть] равен нулю. Изначально Иран построил объект в Фордо как укрепленный подземный бункер для проведения секретных работ по обогащению урана. У Ирана нет никаких законных оснований возобновлять обогащение урана на этом прежде секретном объекте, - утверждал руководитель внешнеполитического ведомства. - Иран должен немедленно прекратить там эту деятельность".

По словам Помпео, США "внимательно следят за продолжающимися протестами в Иране" и "глубоко обеспокоены сообщениями о нескольких погибших". Он назвал "единственным жизнеспособным путем продвижения вперед всесторонние переговоры, которые в полном объеме затрагивают весь спектр угроз со стороны Ирана". Последние действия Тегерана, по мнению госсекретаря, "только углубляют его политическую и экономическую международную изоляцию".

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