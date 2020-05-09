Трамп планирует отправить другим странам в июле 8 тыс. аппаратов ИВЛ

Президент США Дональд Трамп планирует к концу июля отправить другим странам 8 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в качестве помощи в борьбе с новым коронавирусом. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источник в администрации Соединенных Штатов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, такой шаг планируется в качестве жеста доброй воли и в целях поддержки системы здравоохранения за рубежом. Однако неясным остается вопрос, придется ли государствам-получателям оплачивать часть стоимости американских аппаратов ИВЛ. Перечень стран, куда Трамп намерен направить такой груз, не раскрывается.

AP со ссылкой на старшего советника и зятя президента США Джареда Кушнера уточняет, что администрация заключила десять контрактов на поставку аппаратов ИВЛ. В прошлом году в Соединенных Штатах было выпущено около 30 тыс. таких аппаратов, за четыре месяца этого года планировалось изготовить порядка 150 тыс.