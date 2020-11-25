Названа себестоимость iPhone 12

Японские эксперты подсчитали, во сколько обходится американской компании Apple производство линейки флагманских смартфонов iPhone 12, передает Trend со ссылкой на Прайм.

Как пишет Nikkei, разница в производстве двух моделей линии — iPhone 12 и iPhone 12 Pro — составляет всего $33 (или 2500 рублей). При этом на полках магазинов стандартная модель дешевле топовой на $433.

"Стоимость iPhone 12 Pro высокого класса составляет $406", — пишут эксперты.

При этом Apple начала активно использовать запчасти, разработанные прямыми конкурентами. Например, микросхемы памяти используются от Samsung, фотосенсоры — от Sony.

Что касается стоимости деталей, то самым дорогим элементом смартфона является OLED-матрица из Южной Кореи ($70).

Далее идет чипсет Apple A14 Bionic ценой в $40.

Себестоимость базовой модели iPhone 12 — $373, а топовая — на $33 дороже — $406.