Байден пообещал направить миллиарды долларов на то, чтобы взять коронавирус под контроль

Пакет мер по борьбе с последствиями пандемии будет представлен Конгрессу нового созыва и миллиарды долларов будут направлены на борьбу с коронавирусом. Об этом заявил в среду избранный президент Джозеф Байден на проходящей в видеоформате встрече по вопросам, касающимся преодоления экономических последствий пандемии. Телекомпания CNN ведет трансляцию из Уилмингтона (штат Делавэр) на своем сайте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Моя переходная команда уже работает над предложениями, которые я направлю в Конгресс нового созыва для того, чтобы справиться с многочисленными кризисными ситуациями, возникшими перед нами, в первую очередь - с пандемией", - заявил он. "Я обещаю вам, что буду напряженно работать и первым делом направлю миллиарды долларов на то, чтобы взять коронавирус под контроль, на то, чтобы распространить вакцину и сделать это быстро и предоставить ее тем, кто в ней в наибольшей степени нуждается", - добавил Байден, указав при этом, что приоритет будет отдан пациентам домов престарелых и медикам.

Затронув вопрос о применении вакцины, он подчеркнул, что "речь идет о том, чтобы осуществить эту процедуру для 340 млн американцев". "Это необходимо сделать без промедления, для того, чтобы не допускать вновь приостановки экономической деятельности", - добавил он, указав при этом, что в период до января жертвами пандемии могут стать еще 250 тыс. американцев.

Для борьбы с пандемией, подчеркнул Байден, необходимо расширить масштабы тестирования. "Я знаю, что Трамп часто насмехался надо мной, - продолжил он, держа в руке защитную маску, - но это спасает мне жизнь и спасает вашу жизнь". "Это - патриотическая обязанность", - подчеркнул Байден.

По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число инфицированных в США превышает 13,86 млн человек, от последствий COVID-19 умерли уже свыше 272,5 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.