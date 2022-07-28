На авиабазе в США грузовик протаранил истребитель

Грузовик протаранил носовую часть истребителя Mirage F1 — одного из французских самолетов, которые ВВС США выкупили для использования в качестве мишеней для тренировки американских летчиков. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает Task and Purpose.

Инцидент произошел на авиабазе Холломан в Нью-Мексико. Грузовик принадлежит 49-му полку сил безопасности. По данным представителя авиабазы, жертв и пострадавших нет, однако ВВС начали расследование.

Mirage F1 участвуют в имитационных боях с самолетами ВВС США и Корпуса морской пехоты.