Пелоси покидает пост главы фракции демократов Палаты представителей

Нэнси Пелоси покидает пост руководителя фракции Демократической партии в Палате представителей Конгресса США. Она объявила об этом в четверг в своем выступлении на заседании нижней палаты законодательного органа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С огромной уверенностью в нашей фракции я не буду добиваться переизбрания в качестве лидера демократов в [приступающем к работе в январе] Конгрессе следующего созыва. Для меня пришло время, чтобы новое поколение вело за собой фракцию демократов, которую я столь глубоко уважаю. Я благодарна за то, что столь многие готовы взвалить на свои плечи эту колоссальную ответственность", - сказала Пелоси.

Тем не менее она не уходит на пенсию, а остается работать в нижней палате Конгресса.