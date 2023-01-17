Более половины штатов США запретили госслужащим пользоваться TikTok

Власти более чем половины штатов США частично или полностью запретили пользоваться китайской социальной сетью TikTok на служебных устройствах из-за опасений, что их данные могут получить власти КНР. Об этом во вторник сообщил телеканал CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, власти более чем 20 американских штатов, "управляемые как республиканцами, так и демократами", приняли эти меры из-за опасений, что приложение собирает большое количество данных пользователей и ставит инфраструктуру США в уязвимое положение. Некоторые штаты запретили и другие приложения, связанные с Китаем, включая социальную сеть WeChat и платежную систему AliPay.

В конце декабря Палата представителей Конгресса США также ввела для сотрудников законодательного органа запрет на использование TikTok на рабочих устройствах, так как приложение "несет высокий риск для пользователей из-за целого ряда угроз с точки зрения безопасности".

16 декабря директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил, что американская разведка считает, что TikTok представляет угрозу для национальной безопасности США. По его мнению, китайские власти "имеют возможность" добиваться получения личных данных американских пользователей TikTok, а также контролировать то, какого рода материалы размещаются в этой социальной сети. По словам Бернса, это является "поводом для беспокойства".

Ранее администрация президента Джо Байдена и TikTok разработали предварительное соглашение о решении касающихся работы платформы вопросов в области национальной безопасности США. Как ожидается, TikTok внесет изменения в систему управления и безопасности данных без необходимости продажи платформы владельцем - китайской технологической компанией ByteDance. Стороны по-прежнему обсуждают возможное соглашение.