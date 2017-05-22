В Баку проходит церемония закрытия IV Игр исламской солидарности (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) (ФОТО)

22 мая 2017 21:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Бакинском Олимпийском стадионе проходит церемония закрытия IV Игр исламской солидарности.

В церемонии закрытия принимают участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

На проведенных в Баку Играх исламской солидарности более трех тысяч спортсменов, представляющих 54 страны, соревновались за 269 комплектов медалей.

Национальная сборная Азербайджана завершила соревнования на первом месте с 75 золотыми, 50 серебряными и 37 бронзовыми медалями. Турция с 71 золотой медалью заняла второе, Иран с 39 золотыми медалями - третье место.

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