Реструктуризация обязательств Межбанка Азербайджана подготовит его к дальнейшей приватизации - Палата финнадзора

БАКУ /Trend/ - Реструктуризация зарубежных обязательств Международного банка Азербайджана (МБА) позволит подготовить его к дальнейшей приватизации, сказал Trend заместитель исполнительного директора Палаты надзора над финансовыми рынками страны Асим Зульфугаров.

"Процесс реструктуризации зарубежных обязательств МБА сыграет положительную роль для подготовки банка к дальнейшей приватизации. Кроме того этот процесс положительно повлияет на банковскую систему Азербайджана в целом", - сказал Зульфугаров.

Приватизация Международного банка Азербайджана будет объявлена в 2017 году, и в этом процессе смогут принять участие, как местные, так и иностранные инвесторы. Об этом ранее сообщил председатель Совета директоров Палаты надзора над финансовыми рынками Руфат Асланлы.

"Нашей главной целью является уменьшение размеров банка в первой половине 2017 года. На долю Международного банка Азербайджана приходится около 40 процентов активов сектора, что является угрозой для банковской системы. Поэтому необходимо довести размеры МБА до уровня, который не будет угрожать банковской системе", - сказал председатель Совета директоров.

Недавно в Лондоне прошла встреча руководства МБА, министерства финансов и Палаты надзора над финансовыми рынками с зарубежными кредиторами. Руководство банка предложило кредиторам несколько вариантов реструктуризации своих обязательств, в том числе обмен долга на 12- и 15-летние суверенные облигации. В числе крупных зарубежных кредиторов Международного банка Азербайджана - американская компания Cargill, Citibank, Rubrika Finance Company Limited, Credit Suisse AG. Общий долг перед зарубежными кредиторами банка составляет 3,3 миллиарда долларов.

Как сообщалось ранее, в рамках оздоровления Международного банка Азербайджана объявлена добровольная реструктуризация его обязательств. Банк обратился в Нью-Йоркский суд за поддержкой в процессе их реструктуризации. Согласно решению суда, принятому 12 мая 2017 года, иностранные кредиторы не смогут предъявлять требований к активам МБА в процессе добровольной реструктуризации зарубежных обязательств банка.

В рамках реструктуризации валютные обязательства банка будут напрямую переданы государству. До завершения процедуры передачи долгов правительству реализация валютных обязательств зарубежных кредиторов (за исключением оплаты процентов по сделкам для финансирования торговли) приостанавливается.

Международный банк Азербайджана действует с 1992 года и является одним из двух государственных банков страны.

(Автор: Анвар Мамедов)