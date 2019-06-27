Увеличился совокупный капитал банков Азербайджана

27 июня 2019 15:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Совокупные активы банков Азербайджана на начало июня превысили 29,65 миллиарда манатов, обязательства - 25,16 миллиарда манатов, сообщает Trend в четверг со ссылкой на Палату по надзору над финансовыми рынками.

По сравнению с началом года, когда активы равнялись 29,502 миллиарда манатов, наблюдается небольшой рост – на полпроцента.

Капитализация банков на ту же дату составила около 4,49 миллиарда манатов, рост год к году составил 10,3 процента.

На долю кредитного портфеля за май приходится 43,4 процента активов сектора, что на 1,5 процента выше показателя прошлого месяца (186,6 миллиона манатов).

Общий портфель кредитов банков, говорится в отчете регулятора, составил 12,8614 миллиарда манатов. Кредиты, выданные в нацвалюте, увеличившись на 2,1 процента(170,4 миллиона манатов), составили более 8,26 миллиарда манатов.

Вклады физических лиц за пятый месяц, увеличившись на 47,7 миллиона манатов (1,3 процента), составили около 8,53 миллиарда манатов. Совокупные депозиты юридических лиц, увеличившись на 29,1 миллиона манатов (0,3 процента) составили около 10,21 миллиарда манатов.

За месяц срочные вклады составили около 2,05 миллиарда манатов, что на 18,5 (319 миллиона манатов) процента больше показателя прошлого месяца. Депозиты в национальной валюте составили более 3,97 миллиарда манатов, что на 128 миллионов манатов (3,3 процента) больше показателей прошлого месяца.

Срочные депозиты, в иностранной валюте также увеличившись на 22,1 процента, или 331,8 миллиона манатов достигли почти 1,84 миллиарда манатов.

Операционная прибыль банков, увеличившись за месяц на 20,3 процента (58,5 миллиона манатов) установилась на отметке 346,9 миллиона манатов, из них 325,8 миллиона чистая прибыль. По сравнению с тем же периодом прошлого года процентная прибыль и процентная прибыль по кредитам увеличилась на 14,6 и 18,4 процента соответственно.

Общее число филиалов 30 банков составило 512, число отделов – 129, число АТМ – 2568. Наблюдалось также рост числа работников банковской сферы на 1,2 процента (209 человек), а их общее число составило 18191 человек.

(Автор: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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