Добыча глубоководного газа с АЧГ может стартовать в начале 2025 года - bp

БАКУ/Trend/- Компания bp-Azerbaijan, как оператор освоения блока каспийских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", планирует во второй половине 2024 года начать бурение первой добывающей скважины для добычи газа (deep-gas) с глубокозалегающих пластов блока.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом журналистам сообщил вице-президент bp по бурению скважин в регионе Азербайджан-Грузия-Турция Джим О'Лири. По его мнению, первый газ с deep-gas АЧГ может быть получен в начале 2025 года.

Напомним, что в 2022-2023 годах для получения определенной информации о deep-gas проводилось бурение оценочной скважины "A22z", идет интерпретация полученных с нее данных. Бурение добывающей скважины для deep-gas будет вестись с платформы "Западный Чираг". Запасы deep-gas на АЧГ прогнозируются в 300 миллиардов кубометров, но, по предварительным оценкам, непосредственно извлекаемые ресурсы могут составить около 100 миллиардов кубометров.

Блок АЧГ разрабатывается вплоть до декабря 2049 года на основании контракта PSA.

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