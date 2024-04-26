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Президент Ильхам Алиев: Отношение к вопросам энергетической безопасности по значимости должно быть на уровне вопросов национальной безопасности

Политика Материалы 26 апреля 2024 13:49 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Отношение к вопросам энергетической безопасности по значимости должно быть на уровне вопросов национальной безопасности

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Эмин Алиев
Эмин Алиев
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БЕРЛИН /Trend/ - Вопросы энергетической безопасности по значимости должны рассматриваться на уровне вопросов национальной безопасности. В этом смысле не должно быть никаких разночтений.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время выступления 26 апреля в Сегменте высокого уровня "15-го Петерсбергского климатического диалога" в Берлине.

"Как глава государства с богатыми ископаемыми ресурсами, буду защищать права таких же стран, продолжать инвестирование в эту область", - отметил Президент Ильхам Алиев, подчеркнув, что вместе с тем страны с традиционными энергоресурсами должны проявлять солидарность в вопросе изменения климата.

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