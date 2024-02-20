Еврокомиссар по энергетике примет участие в министерских заседаниях в Баку

БАКУ /Trend/ - Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон посетит 1 марта Азербайджан для участия в 10-м министерском заседании Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) и втором министерском заседании, посвященном вопросам "зеленой" энергетики.

Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на пресс-службу Европейской комиссии (ЕК).

Как передают сегодня итальянские СМИ, "участие Симсон в бакинской министерской встрече подчеркивает приверженность Европы диверсификации источников энергии и обеспечению стабильных и надежных поставок газа".

"Вторая министерская встреча по "зеленой" энергетике 1 марта в Баку предоставит возможность изучить инновационные подходы и технологии, направленные на достижение экологически чистых энергетических решений. Поскольку Европа продолжает переход к более устойчивым источникам энергии, дискуссии подчеркнут решимость континента уменьшить свою зависимость от традиционного ископаемого топлива", - отмечает несколько итальянских изданий.

По мнению СМИ Италии, "визит Симсон в Азербайджан не только подчеркивает важность энергетического сотрудничества между Европейским союзом и Азербайджаном, но также отражает общую приверженность решению проблемы изменения климата и продвижению устойчивого будущего".

"Дискутируя, участники встреч в Баку 1 марта смогут поспособствовать продвижению энергетических проектов, которые соответствуют принципам охраны окружающей среды и будут способствовать долгосрочному благополучию региона. Визит Кадри Симсон продемонстрирует приверженность Европейского союза укреплению энергетического сотрудничества и продвижению инициатив в области "зеленой" энергетики. Обсуждения в ходе этих встреч сыграют жизненно важную роль в расширении Южного газового коридора и ускорении перехода к устойчивым источникам энергии в Европе", - пишут итальянские издания.